Среди них санкции против России, поддержка украинской экономики и евроинтеграционных стремлений Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал 5 вещей, которые сейчас нужны Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, что сейчас необходимо Украине, спикер отметил, что в вопросе поддержки Украины речь идет о нескольких основных и важных направлениях.

"Первое направление - это поддержка серьезной и жесткой санкционной политики против Российской Федерации. Без исключений, без отдельных условий", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что необходима четкая санкционная политика, которая даст возможность "переломить экономический хребет агрессору и машине войны".

"То есть, когда мы говорим об эмбарго, - мы говорим об эмбарго на все энергоносители. Когда мы говорим о SWIFT, - мы говорим о SWIFT для всех банков. Когда мы говорим о портах, мы говорим - на все операции, связанные с судами Российской Федерации. Без исключений, без какого-то экономического интереса, без скрытых экономических выгод", - подчеркнул председатель ВР.

Вторым направлением является экономическая и финансовая поддержки Украины, ведь из-за войны украинская экономика не может работать в полную силу.

"Третье направление для нас чрезвычайно важно - это поддержка нашей евроинтеграционной перспективы", - сказал Стефанчук и подчеркнул, что украинский народ заслужил евроинтеграцию.

Кроме того, спикер парламента отметил необходимость военной поддержки Украины.

"Пятое направление, которое для нас является определяющим, - это построение общего плана восстановления Украины. Но такого плана, который бы говорил не о восстановлении Украины, а о восстановлении Европы вместе с Украиной", - сказал Руслан Стефанчук.

Он добавил, что эти 5 направлений вместе "формируют кулак". "Именно этот кулак должен одолеть Российскую Федерацию", - подытожил глава Рады.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил прогноз по поводу ВВП Украины. По его словам, за первые шесть недель войны общий ущерб экономики Украины превысил 500 миллиардов долларов, а дальше эта цифра может вырасти до 1 трлн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: