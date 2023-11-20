Ллойд Остин уверяет, что Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии как сейчас, так и в будущем.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинским руководством.

"Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами", - сообщил он в сети X (Twitter).

Министр обороны США уточнил, что посещает Киев с целью донесения важного сообщения, что Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии как сейчас, так и в будущем.

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Также Остин обнародовал фото как на платформе Киевского железнодорожного вокзала его встречает посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября Остин заявил, что если США сейчас окончательно прекратят поддерживать Украину оружием, Россия одержит победу в войне.

11 октября Остин заверил президента Украины Владимира Зеленского в устойчивой и непрерывной поставке оружия для Украины.

По словам Остина, время не на стороне президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что украинцы в войне выстоят дольше Кремля. Украинские войска сейчас упорно ведут борьбу для отвоевания своей суверенной территории у российских захватчиков. Как отметил министр обороны США, последние успехи украинцев также зависят от критической помощи, предоставляемой членами контактной группы.

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