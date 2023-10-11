По его словам, еще около 50 стран контактной группы обязались выделить более 33 млрд долларов на прямую помощь безопасности для Украины.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил о результативности заседания Рамштайн-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил на брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Поскольку украинские войска сталкиваются с ключевым моментом на поле боя, мы должны обеспечить, чтобы незаменимая помощь США для Украины продолжает поступать без перебоев", - сказал Остин.

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Он отметил, что со времени неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 году, США обязались выделить на поддержку Украины 43,9 млрд долларов. Это включает в себя новейшую помощь США в размере 200 миллионов долларов.

Кроме того, как сказал Остин, он сообщил своим коллегам на заседании Рамштайна, что в Конгрессе США до сих пор сохраняется двухпартийная поддержка для Украины.

"Демократия требует времени, чтобы все уладить. И они знают, что эти процессы должны завершиться сами собой", - сказал Остин.

Он также сообщил всем участникам заседания, что среди американского общества наблюдается широкая поддержка для Украины.

"С точки зрения нашей способности продолжать поддерживать как усилия в Украине, так и в Израиле, абсолютно, мы можем делать это одновременно, и мы будем это делать вместе. Мы сильнейшее государство в мире. Мы будем делать то, что необходимо для помощи нашим союзникам" и партнерам", - сказал Остин.

По его словам, еще около 50 стран контактной группы обязались выделить более 33 млрд долларов на прямую помощь безопасности для Украины.

"На самом деле, три крупнейших европейских донора Украины, - Германия, Великобритания и Польша, - все обязались выделить больше, чем Соединенные Штаты в процентном отношении к ВВП", - подчеркнул Остин.

Также он сказал, что многие другие европейские страны обязались оказывать значительную помощь для Украины, в том числе Хорватия, Дания, Финляндия, Швеция и все три балтийские страны.

"Вместе несколько стран сообщили нам о новых пакетах помощи безопасности для Украины, которые они одобрили через три недели с нашей предыдущей встречи в формате Рамштайн", - сказал Остин.

В частности, Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patirot и дополнительные ракеты для этой системы. Эта помощь станет частью пакета помощи на сумму 1,1 млрд долларов, в который также войдут еще 10 танков Leopard 1 и две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Кроме того, Испания продолжит осуществлять важную миссию по подготовке украинских военных в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов HAWK и предоставит дополнительное оборудование HAW.

Также, по словам Остина, Швеция одобрила новый пакет помощи Украине на сумму 200 млн долларов, в том числе предоставит критические боеприпасы для противовоздушной обороны.

Вместе с тем, Болгария передаст Украине компоненты, чтобы помочь укрепить зенитно-ракетные комплексы С-300. Франция намерена передать больше гаубиц Caesar и ускорить их производство.

К тому же, Великобритания предоставит новый пакет помощи, в который войдет поддержка противовоздушной обороны, пушки калибром 155 мм и не только.

Канада в течение следующих трех лет сделает инвестицию в размере почти полумиллиарда долларов на развитие бронированных транспортных средств Украины.

Заседание в формате Рамштайн - детали

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перечислил три неотложных приоритета, с которыми приехал на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"). В частности, речь идет об усилении украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны, о необходимости в получении ракет дальнего радиуса действия и артиллерии.

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