Участники заседания в формате "Рамштайн" спешат с предоставлением Украине помощи в разгар боевых действий во время украинского наступления на фронте.

Министр обороны США Ллойд Остин убежден, что время не на стороне президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что украинцы в войне выстоят дольше Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15"), на авиабазе в Германии. "История докажет полную глупость безрассудного, жестокого и ничем не спровоцированного вторжения Путина в мирную соседнюю страну. В этой войне время не на стороне Путина. Время никогда не бывает на стороне диктатора, который начинает империалистическую войну выбора. Время никогда не бывает на стороне агрессии. Народ Украины борется для самообороны ради справедливого дела. Они воюют для сохранения собственного будущего и обеспечения свободы. И они имеют мужество и настойчивость выстоять дольше Кремля", - подчеркнул Остин.

Он добавил, что во время этой трагической войны президент РФ Владимир Путин пытался деморализовать украинский народ, но вместо этого российский диктатор деморализовал российскую армию. Кремль стал изолированным из-за грубой агрессии.

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Министр обороны США подчеркнул, что украинские войска сейчас упорно ведут борьбу для отвоевания своей суверенной территории у российских захватчиков.

"Контрнаступление Украины продолжает неуклонно продвигаться вперед. Мужественные украинские военные прорываются через прочно укрепленные линии российской агрессивной армии", - сказал Остин.

По его словам, прогресс Украины на поле боя - это свидетельство боевого духа украинцев.

В то же время, как отметил министр обороны США, последние успехи украинцев также зависят от критической помощи, предоставляемой членами контактной группы.

"Наше совместное обязательство будет жизненно важным во время текущих сражений и для долгого дальнейшего пути", - отметил Остин.

В этой связи, он подчеркнул, что США и союзники в целом обязались выделить более $76 млрд на прямую помощь безопасности для обороны Украины. В частности, эти взносы демонстрируют значительную решимость около 50 стран, участвующих в заседаниях в формате "Рамштайн".

Остин уверяет, что Украина получает то, в чем нуждается. "Вместе мы спешим предоставить Украине помощь по безопасности, которая нужна для текущего контрнаступления, и помогаем ей создать силы, которые сдержат будущую агрессию", - подчеркнул Остин.

Министр обороны призывает партнеров продолжать активнее прилагать усилия по предоставлению Украине систем ПВО и боеприпасов.

"В разгар боевых действий, мы также должны продолжать упорно работать для доставки в Украину необходимых боеприпасов для поддержания борьбы, в том числе боеприпасов калибром 155мм", - сказал Остин.

Он добавил, чтобы никто не сомневался, что поддержка народа Украины будет продолжаться на долгосрочную перспективу.

"Мы будем оставаться объединенными, решительными и твердыми в нашей настойчивости для обороны Украины и поддержания мира, где агрессия не будет приносить пользы", - сказал Остин.

Встречи в формате "Рамштайн"

Ранее анонсировалось, что встреча пройдет очном формате с 17 по 24 сентября. Основные вопросы "Рамштайна" не изменились - это усиление противовоздушной обороны Украины; артиллерия и боеприпасы к ней; бронетехника всех видов.

А сегодня утром стало известно, что в Германии началось 15-е по счету заседания в формате "Рамштайн". На него прибыли министр обороны Умеров, глава Петагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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