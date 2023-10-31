В свою очередь поражение Украины создаст Америке кучу проблем в других регионах мира.

Если США сейчас окончательно прекратят поддерживать Украину оружием, Россия одержит победу в войне. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Сенате США, где обсуждают запрос президента Джо Байдена на выделение 106 миллиардов долларов помощи на нужды безопасности Украины, Израиля и Тайваня.

"Как в Израиле, так и в Украине демократии борются с беспощадными врагами, которые хотят их уничтожить. Мы не позволим ХАМАС или Путину одержать победу. Я могу гарантировать, что без нашей поддержки Путин добьется успеха. Если мы сейчас выдернем ковер из-под них (украинцев – УНИАН), Путин только окрепнет, и он преуспеет в том, чего хочет", — сказал Остин.

Он подчеркнул, что от исхода войн в Украине и Израиле в значительной степени будет зависеть глобальная безопасность в течение долгих лет. По словам Остина, только "твердое американское руководство" может гарантировать, что "тираны, головорезы и террористы во всем мире" не получат смелость совершать еще больше агрессии.

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С этим мнением согласился и глава Государственного департамента (МИД) Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что нельзя ни в коем случае разрезать на части 106-миллиардный пакет помощи на отдельные пакеты для Украины, Израиля и Тайваня.

"Если мы начнем отрывать куски этого пакета, они (Москва и Тегеран – УНИАН) это увидят, они поймут, что мы занимаемся ерундой, а они все больше сотрудничают и создают все большую угрозу нашей безопасности, а также безопасности союзников и партнеров", – подчеркнул главный дипломат Америки.

Американская помощь Украине

Как писал УНИАН, в начале октября Сенат принял временный бюджет США, из которого вообще убрали расходы на военную помощь Украине. Это произошло из-за позиции части республиканцев-трампистов, выступающих категорически против помощи Украине.

После начала очередного обострения палестино-израильского конфликта Джо Байден предложил объединить в один пакет помощь Украине, Израилю и Тайваню и провести это решение через Конгресс в таком виде. По замыслу, так планируют преодолеть сопротивление трампистов, стремящихся лишить Украину какой-либо поддержки, но желающих помочь Израилю.

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