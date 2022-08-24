Оккупанты нанесли ракетные удары по трем районам Днепропетровской области.

В результате ночной атаки российских захватчиков в Марганце на Днепропетровщине ранены два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была сплошной воздушной тревогой... По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами". Русская армия накрыла огнем три района - Днепровский, Никопольский и Криворожский. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Огнеборцы пламя укротили. Информация о погибших и пострадавших выясняется", - сообщил он.

Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

"В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены. На Никополь россияне направили 20 снарядов. Есть разрушения жилища. Люди не пострадали. В Красногригорьевской громаде один дом уничтожен, несколько повреждены. Люди не пострадали", - сообщил он.

Резниченко также отметил, что в Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую громады. В селе Кошевое перебита линия электропередач.

Как сообщал УНИАН, в течение этой ночи российские оккупанты дважды обстреляли Запорожье. В результате обстрелов пока известно о шести многоквартирных домах, в которых повылетали стекла и есть разрушенные оконные рамы.

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