Это осознание заставило оккупантов вернуться к более скромным целям.

За полгода полномасштабного вторжение России в Украину оккупантам не удалось достичь поставленных целей. Еще в апреле российское руководство вернулось к более скромным целям на востоке и юге Украины, понимая провал идеи захвата всей страны.

Об этом сообщает в разведка Британии.

"Сегодня исполняется 31 годовщина Независимости Украины. От 2014 года диктатор Путин пытался применить сочетание силы и дипломатии принуждения, чтобы усилить и упрочить влияние России в Украине и вмешиваться в ее суверенные дела", - говорится в сообщении.

Основными целями России шесть месяцев назад были свержение правительства и оккупация большей части страны. Однако еще несколько месяцев назад российское комендування отказалось от этой цели.

"В апреле российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины. Наступление на Донбассе достигает минимального прогресса, и Россия ожидает большую контратаку Украины. В оперативном плане Россия испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала", - сказано в сообщении.

Сегодня наступление россиян на Донбассе достигает минимального прогресса, оккупанты деморализованы и несут потери. Между тем Россия переживает тяжелый экономический спад.

"Ее дипломатическая власть была уменьшена, а ее долгосрочная экономическая перспектива мрачная. Через шесть месяцев война России оказалась дорогой и стратегически вредной", - подытожили в ведомстве.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

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