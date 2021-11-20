Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе, заявил Резников.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя реакцию мирового сообщества на информацию о возможной подготовке Россией к широкомасштабному наступлению на Украине, увидел в этом позитив.

Об этом говорилось в интервью министра Голоса Америки 19 ноября.

Отвечая на вопрос о новых данных украинской разведки, глава Минобороны отметил, что сейчас данные разведок (украинской и западных – УНИАН) совпадают, но оценки могут быть разными".

Резников объяснил, почему Киев так спокойно к этому относится.

"Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно потому что мы просто уже готовы, а для них это стало немного неожиданно. Они считают что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними согласен, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец-то они начали бить тревогу публично и благодаря, в том числе, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира", – сказал министр.

Резников видит в этом позитив.

Читайте такжеВоенные о скоплении российской техники у границы: "Мы всегда готовы к атаке""Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет невыносимой", – ответил глава Минобороны.

Как писал УНИАН, председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес внес поправку, предусматривающую пакет санкций против высших должностных лиц России, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых институтов и пр. в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. В США и Европе обратили внимание на это после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которая базируется в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Спутниковые снимки подтверждают, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группу войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемых разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ значительно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвод. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Яна Ставская