Вспомнил о подписях субъектов типа Путина и Патрушева.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что есть три степени наивности относительно войны в Украине и объяснил свое мнение, акцентируя на самом фатальном из них - последнем.

По словам политика, миру и украинцам не следует исходить из расчета, что если с россиянами договориться об окончании войны на тех или иных условиях, такие субъекты как Путин и Патрушев будут придерживаться обещаний.

"Третий, роковой, - считать, что россияне собираются соблюдать условия любых подписанных ими договоров. Что там относительно бумаг, на которых субъекты типа Путина/Патрушева ставят подписи?", - написал он в Telegram.

Среди двух первых мыслей, в которые все еще верят некоторые люди, Подоляк упомянул об амбициях РФ откусить больший кусок территорий. Присоединить к условной площади РФ в 17 млн квадратных километров украинские 100 тыс. кв. км оккупированных земель - не финальная цель Путина, пояснил он. "Просто сравните цифры и оцените настоящий уровень жизни в РФ", - призвал Подоляк.

Также не стоит считать, что режим РФ способен на адекватные разговоры о мире. Россия пожертвовала сотнями тысяч людей, своей экономикой и международной репутацией только для того, чтобы стать территориально больше на 0,6%, пояснил он.

Поэтому верить в перечисленные три варианта и воспринимать "мирные" инициативы РФ за правду - политическая наивность. "А если так, откуда же у некоторых периодически берется это странное желание заставить Украину примириться с агрессором ценой территориальных уступок? Абсолютно же понятно, что будет дальше с Украиной, Европой, демократией и международным правом в целом", - возмутился политик.

Действительно ли Путин не проживет долго - мнение Подоляка

Недавно Михаил Подоляк также намекнул, что бесполезно надеяться на то, что правитель России Путин долго не проживет. Он пояснил, что современная Россия - это авторитарная страна, полностью подконтрольная вертикали власти.

Украинцам стоит серьезно воспринимать войну и то, на что в ней способна Москва. Подоляк подчеркнул, что войска врага адаптировались. Если Россия сможет победить, то будет доминировать в Европе, считает он.

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