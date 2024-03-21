Россияне полностью перестроили свою страну с учетом войны, подчеркнули в Офисе президента.

Не стоит верить в то, что дни российского диктатора Владимира Путина сочтены.

Продолжает полномасштабная война в Украине, и сейчас нужно стать максимально серьезными, поскольку время на стороне РФ, а не украинского государства, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк изданию Politico.

Собеседник добавил, что противники "адаптируются к длительной войне, они полностью перестроили свою страну с учетом войны". "Это авторитарная страна, полностью подконтрольная вертикали власти. Первоочередной задачей является то, что Россия должна быть побеждена", - подчеркнул Подоляк.

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По его словам, с точки зрения главаря россиян, "если Россия проиграет, она претерпит внутреннюю трансформацию; если он победит, он будет доминировать в Европе".

В центре внимания Владимир Путин - "выборы" оказались фарсом

В России с 15 по 17 марта проходили так называемые президентские "выборы", и Центризбирком вполне ожидаемо "нарисовал" Владимиру Путину "победу" - он якобы получил рекордные 87,28% голосов избирателей. Демократические страны, в том числе Украина и США, не признают результаты путинских "выборов".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал, что для главаря страны-агрессора наступили самые сложные времена. По словам аналитика, если Путина не признают легитимным главой государства, тогда он теряет президентский иммунитет и самолет, в котором она находится, могут сбить.

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