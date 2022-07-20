В Министерстве иностранных дел Украины призвали Китай не политизировать вопрос агрессии России против Украины.

Министерство иностранных дел Украины призывает Пекин повлиять на Москву для прекращения полномасштабной войны.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко, текстом которого располагает УНИАН.

"Ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только Российская Федерация, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022 года начала ничем не спровоцированную масштабную войну", - подчеркнул Николенко.

"Важно смотреть правде в глаза: международное сообщество было вынуждено ввести санкции против РФ, чтобы лишить ее возможностей дальнейшего ведения войны и привлечь к ответственности за совершенные преступления", - подчеркнул спикер.

В этой связи дипломат заявил, что в МИД Украины рассчитывают, что "Китай как ответственный член международного сообщества, который последовательно отстаивает принципы мира и уважения к международному праву, не будет политизировать вопрос агрессии России против Украины".

"Ожидаем, что вместо этого Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы вынудить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права, основополагающими принципами которого являются неприменения силы и уважение к суверенитету и территориальной целостности государств", - подчеркнул Николенко.

Как сказано на сайте посольства Китая в США, 19 июля пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что КНР решительно выступает против односторонних санкций, а также выступает против любых необоснованных подозрений, угроз или давления в отношении Китая.

Он отметил, что Китай в отношении Украины "занимает объективную и справедливую позицию и выступает на стороне мира и справедливости".

При этом Чжао Лицзянь заявил, что США спровоцировали войну в Украине.

"Как те, кто начал кризис в Украине, и которые являются самой большой движущей силой в ее подпитке, США должны серьезно задуматься над своими ошибочными действиями, связанными с давлением и раздуванием огня в вопросе и прекратить разыгрывать конфронтацию блоков и создания новой Холодной войны путем использования ситуации в свою пользу", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Война в Украине и позиция Пекина:

9 июля 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает, что Китай ведет себя нейтрально в отношении войны в Украине, поскольку Пекин поддержал Россию в Организации Объединенных Наций и "усилил пророссийскую пропаганду".

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