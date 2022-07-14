Китай пытается предотвратить перебои в подаче электроэнергии.

Китай планирует отменить почти двухлетний запрет на уголь из Австралии. Таким образом Пекин хочет предотвратить энергетический кризис, вызванный санкциями против России.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Китае опасаются конкуренции на уголь, когда санкции Запада против энергетики РФ полностью вступят в силу. Чтобы избежать перебоев в подаче электроэнергии, Пекин хочет увеличить поставки угля из других стран.

По данным СМИ, одним из пунктов антикризисного плана является возобновление импорта угля из Австралии. Отмечается, что представитель МИД Китая Ван Вэньбин подтвердил, что страны готовы возобновить торговые отношения.

Почему Китай не покупал австралийский уголь

Как известно, Австралия является одним из главных поставщиков угля в мире. Китай, который раньше был самым крупным потребителем австралийского угля, ввел неофициальный запрет в конце 2020 года.

Это произошло из-за обострений военные действия между Канберрой и Пекином. Помимо этого, Австралия заблокировала строительство мобильных 5G-сетей компанией Huawei. Стоит добавить, что запрет касался не только угля, но и других товаров, таких как продукты питания и алкоголь.

Как ранее сообщал УНИАН, после пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину Германия заявила, что полностью прекратит закупать у РФ нефть и уголь.

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