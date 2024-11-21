В РФ "кричат" о капитуляции Украины, отметил Андрей Коваленко.

Применив против Украины межконтинентальную баллистическую ракету, правитель России Владимир Путин пытался повысить ставки, в том числе перед Западом. Такое мнение выразил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.

По его словам, российские военкоры начали кричать о "капитуляции Украины", но ее не будет.

"Повысить ставки также не удалось - стратегия "мир через силу" продолжает работать. Россия все больше выглядит неадекватнее КНДР и приближает тот момент, когда их токсичность для других будет превосходить выгоду использования РФ в качестве сырьевого придатка", - отметил Коваленко.

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Россия ударила межконтинентальной ракетой по Украине - что сообщалось

Напомним, как сообщили Воздушные силы ВСУ, утром 21 ноября российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов, в том числе межконтитентальной баллистической ракетой.

Комментируя данный удар, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это была "новая российская ракета": "Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь".

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