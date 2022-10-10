В то же время подземные станции столичного метрополитена работают как укрытия.

Движение поездов на всех линиях метрополитена в Киеве с утра 10 октября 2022 года приостановлено, после того как Россия начала массированный обстрел украинских городов.

Об этом говорится в сообщении КГГА в Телеграмм.

В то же время подземные станции столичного метрополитена работают как укрытия.

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"Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Киева 10 октября 2022 года: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.

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