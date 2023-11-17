Эта техника позволит укомплектовать мобильные пункты мониторинга и разведки, чтобы эффективнее защищать страну и контролировать государственную границу.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины получили очередную партию техники – 10 микроавтобусов "Фольксваген", пять комплексов БПЛА "Валькирия", каждый из которых состоит из двух самолетов, и пять квадрокоптеров Mavic 3Т с тепловизором.

Общая стоимость техники – 12 млн грн, их передала компания "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в рамках его милитарной инициативы "Стальной фронт".

Бойцы говорят: эта техника позволит укомплектовать мобильные пункты мониторинга и разведки, чтобы эффективнее защищать страну и контролировать государственную границу.

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"Валькирия" – это комплекс, который сейчас усиленно применяется подразделениями Государственной пограничной службы как в дневное, так и в ночное время, чтобы осуществлять разведку и корректировку подразделений. За счет своих технических характеристик, они дают возможность работать на участках, которые защищены радиоэлектронными средствами противника, и наводить нашу артиллерию и штурмовые подразделения", – говорит представитель администрации Государственной пограничной службы Украины Дмитрий Петренко.

В "Метинвесте" говорят: авто в отличном состоянии удалось найти в Германии, однако после покупки все они прошли дополнительное ТО, были заменены все жидкости и необходимые запчасти, поэтому ребята, которые будут на них выполнять задания, могут быть уверены – авто не подведут.

"На сегодняшний день мы передали пограничникам уже более 50 полноприводных бусов, которые они используют, чтобы патрулировать большие участки границы. "Валькирий" это тоже четвертая партия: всего мы передали уже около 60 штук. Каждый такой аппарат может контролировать 100 километров, поэтому можно сказать, что этими птичками пограничники закрывают почти все наши границы. Также наши "Валькирии" используются на горячих направлениях – в частности, в Бахмуте", – говорит руководитель проектного офиса генерального директора компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Силам обороны Украины и на гуманитарные программы уже 6,7 млрд грн. Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт": бойцы систематически получают амуницию, автомобили, инженерные сооружения, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

Напомним, с начала войны "Метинвест" изготовил и передал бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупил для военных более 1500 дронов, почти 2 000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.

Также компания начала производство противоминных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории и обеспечения жизни бойцов.