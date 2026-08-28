Названы лучшие бюджетные смартфоны в 2026 году: среди них есть даже iPhone

Главным бюджетным смартфоном специалисты назвали Motorola Moto G77.

Эксперты Expert Reviews протестировали более 600 смартфонов разных ценовых категорий, оценивая каждую модель по единым критериям – от качества дисплея, камер и материалов корпуса до производительности, автономности и ПО.

На основе этих тестов авторы выбрали 5 лучших бюджетных смартфонов на рынке, которые предлагают оптимальное соотношение цены и возможностей. Среди них нашлось место даже поддержанному iPhone.

Motorola Moto G77 – лучший бюджетный смартфон

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Главным бюджетным смартфоном обозреватели назвали Moto G77. Аппарат предлагает AMOLED-дисплей, хорошую автономность и надежные камеры при цене около 250 евро (∼12 000 грн).

Производительность Moto G77 нельзя назвать флагманской, но возможностей процессора Dimensity 6400 вполне достаточно для стабильной работы смартфона в повседневных задачах и нетребовательных играх. Также упоминается "чистый" опыт Android без оболочек и визуального мусора.

Motorola Moto G56 5G – лучший вариант до 200 евро

Для тех, кто хочет потратить как можно меньше, специалисты рекомендуют Motorola Moto G56 5G. Смартфон получил 6,72-дюймовый экран с частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, основную камеру 50 Мп и 3,5-мм разъем для наушников.

Главным достоинством устройства стала высокая защищенность. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i, а корпус соответствует стандартам IP68/IP69. Это означает полную пыленепроницаемость и максимальную устойчивость к воздействию воды.

OnePlus Nord CE 5 – лучший смартфон по автономности

Если при выборе смартфона на первом месте стоит время работы, лучшим вариантом станет OnePlus Nord CE 5. Благодаря энергоэффективному процессору Dimensity 8350 в тестах он продержался впечатляющие 33 часа, заметно опередив большинство конкурентов в этой ценовой категории.

Модель также получила яркий AMOLED-экран с частотой 120 Гц и высокой точностью цветопередачи. Производительности чипа Dimensity 8350 достаточно для большинства повседневных задач, а основная камера 50 мегапикселей делает качественные снимки при хорошем освещении.

Poco X7 Pro – лучший бюджетный смартфон для игр

Для мобильного гейминга эксперты выбрали Xiaomi Poco X7 Pro. Смартфон способен обеспечивать частоту кадров выше 60 FPS в требовательных играх, поэтому по производительности конкурирует с более дорогими моделями.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чип Dimensity 8400 Ultra, а объем оперативной памяти можно расширить до 12 ГБ. Также смартфон получил защиту IP68 и емкий аккумулятор на 6000 мАч.

iPhone 13 – лучший недорогой iPhone

Тем, кто хочет смартфон Apple, но не готов переплачивать за новую модель, Expert Reviews рекомендует восстановленный iPhone 13. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A15 Bionic и двойной основной камерой. A15 Bionic по-прежнему обеспечивает высокую производительность, а камера хорошо справляется со съемкой при разном освещении.

Главным недостатком остается экран с частотой всего 60 Гц и относительно слабая по современным меркам автономность, но даже с этими нюансами iPhone 13 остается надежным базовым смартфоном на каждый день.

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