Владелец сетей 'Сильпо' и 'Фора' сокращает расходы после атак РФ на склады, – СМИ

Только с начала месяца в результате российских атак пострадали 10 крупных хабов Fozzy Group.

Из-за ударов российских оккупантов по складской инфраструктуре Fozzy Group в компании приняли решение сократить часть расходов, сообщает Forbes Ukraine.

Fozzy Group, которой принадлежат крупные торговые сети "Сильпо" и "Фора", приостановит выплату премий и пересмотр зарплат. В частности, в компании отказались от запланированного на осень пересмотра заработных плат, премий за III и IV кварталы, программы добровольного медицинского страхования с 1 октября и найма на открытые вакансии.

Вместо этого в Fozzy Group сосредоточатся на стабилизации поставок. В компании отмечают, что эти решения – вынужденные и временные.

Видео дня

"Мы потеряли часть логистической и производственной инфраструктуры, а также товарных запасов. В то же время существенно выросли расходы на логистику, ведь нам пришлось оперативно перестраивать маршруты и восстанавливать цепочки поставок", – говорится в заявлении пресс-службы Fozzy Group.

Только с начала месяца в результате вражеских ударов пострадали 10 распределительных центров Fozzy Group, которые обеспечивали поставки товаров в магазины "Сильпо", "Фора", "Thrash! Траш!" и Fozzy. Кроме того, российская атака уничтожила супермаркет "Сильпо" в Кривом Роге.

В ночь на 28 августа пострадали гипермаркет Fozzy и производственные объекты компании в Вишневом.

Удары РФ по продуктовым складам – главные новости

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что, несмотря на удары российских оккупантов по складам торговых сетей, украинцы не останутся без продуктов питания, но ассортимент продукции на полках магазинов будет меньше.

Ранее председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев оценил убытки крупных компаний, в частности продуктовых сетей, и рассмотрел возможность их приостановки деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости: