Критическое маловодье на реке Днестр: ученые провели тревожные измерения

До конца августа ситуация не улучшится.

До 31 августа на реках бассейна Днестра сохранится дальнейшее снижение уровней воды до минимальных значений за многолетний период наблюдений, местами – ниже них. Об этом сообщает в Facebook Черновицкий областной центр по гидрометеорологии.

"При этом продолжится снижение водности рек до критериев маловодья, на отдельных участках малых рек – до полного отсутствия стока, что приведет к затруднению функционирования водохозяйственного комплекса региона (коричневый уровень опасности)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалисты Тернопольского и Черновицкого областных центров по гидрометеорологии вчера, 27 августа, провели совместные измерения расхода воды на реке Днестр в городе Залещики с использованием гидрометрических мельниц и допплеровского измерителя скорости течения Seba RiverRay.

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"По результатам детальных измерений получено значение расхода воды в реке Днестр – 23,7 м³/с. Полученные значения расхода воды в реке Днестр в районе г. Залещики являются самыми низкими для открытого русла реки за весь период наблюдений", – отмечают специалисты.

Рекордное маловодье на Западе Украины

Как сообщал УНИАН, Илья Перевозчиков, заместитель начальника отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра, рассказал агентству, что маловодье на Западе Украины в этом году бьет все рекорды, ведь ситуация даже хуже, чем в первой половине ХХ века.

Он отметил, что на реке Днестр ситуация сейчас "достаточно критическая". При этом добавил, что это связано с дефицитом осадков, то есть это естественно "сформировавшаяся ситуация", и на Днестре в этом году наблюдается рекордное маловодье.

По словам Перевозчикова, за эти полгода в бассейне Днестра в Карпатском регионе (без высокогорья), а также в бассейне Западного Буга (Львовская и Волынская области на границе с Польшей) было зафиксировано очень низкое количество осадков – около 50–60 %.

Он отметил, что основная опасность – это дефицит водных ресурсов, поскольку, если на нужды города или населенного пункта будет поступать не 100% необходимого объема, а 80%, то это представляет опасность для потребителей.

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