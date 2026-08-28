Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют в последний день лета

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 31 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,55 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 44,51/44,56 грн/долл., а по отношению к евро – 51,90/51,92 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 28 августа снизился на 1 копейку и составлял 44,87 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,42 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 4 копейки и составил 52,29 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,68 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,75 гривни за доллар, а курс евро также остался на прежнем уровне и составлял 52,35 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

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