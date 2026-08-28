Буданов заявил о попытке договориться с РФ о прекращении дальнобойных ударов

Глава Офиса президента подчеркнул, что все пошли по пути эскалации.

Украина хотела договориться с Россией о прекращении ударов на большие расстояния с обеих сторон, но этого не удалось достичь. Об этом глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил на международном форуме "Украина завтра".

Он подчеркнул, что лично пытался договориться о прекращении дальнобойных ударов между Украиной и РФ, однако пока это не сработало.

"Поверьте, мы это пробовали. Я вам прямо скажу, я это лично пробовал. Сейчас пока не получается, ну давайте честно скажем", – отметил Буданов.

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Он добавил, что все пошли по пути эскалации, поэтому Украина была вынуждена отвечать всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. По словам Буданова, это непростая ситуация.

"Это больно. Больно для всех. Для них (речь идет о россиянах, – УНИАН) тоже больно. Но на данный момент выбора нет. Мы должны думать, как мы будем выживать в этих условиях", – подчеркнул Буданов.

РФ наносит удары по Украине

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что россияне изменили тактику атак: теперь она направлена на психологическое давление и создание напряжения среди населения. По его словам, воздушные тревоги в Киеве и других городах могут длиться неделями без перерыва.

Эксперт отметил, что атаки в основном проводились с помощью реактивных дронов, практически без использования ракет. А дронов россияне производят большое количество – сотни в день, поэтому такие атаки, возможно, будут происходить чаще.

По словам Гетьмана, россияне пытаются держать Киев в напряжении, запуская небольшое количество реактивных дронов, в основном потому, что с ними сложнее справиться, ведь они более скоростные.

Он напомнил, что за сутки 27 августа в Киеве было 13 воздушных тревог, что вызвало огромные пробки и парализовало работу метро.

Гетман сказал, что воздушная тревога может быть вообще постоянной, неделями, до конца года тревога может продолжаться, не заканчиваясь. То есть россияне могут действовать так, чтобы не было передышки, запуская по два-три дрона каждые два-три часа.

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