На отдельных участках российской артиллерии в 10 раз больше украинской.
Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках – 10 к 1", - отметил он.
По словам Подоляка, линия фронта достигает более 1000 км.
"Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?". Адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", - подчеркнул советник главы ОП.
Как известно, в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-3"), которое запланировано на сегодня, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, примут участие министры обороны около 50 стран.
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