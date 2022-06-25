В ОП отмечают, что Украина ко всему готова и обязательно за все зло накажет.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что ночным массированным обстрелом Россия хотела запугать украинцев и вызвать панические настроения.

Об этом он написал в Twitter.

"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам... Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров...", - написал Подоляк.

Он добавил, что "Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет".

Ракетный обстрел Украины в ночь на 25 июня: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 25 июня стало известно, что с территории Беларуси Россия запустила 24 ракеты по воинским частям и по объектам вокруг Житомира. Один военный погиб, еще один получил ранения. Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 российских ракет над Житомирской областью.

Также утром враг нанес ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области.

Кроме того, россияне снова запустили ракеты по поселку Десна Черниговской области, где расположен учебный центр Вооруженных сил Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего ночью по территории Украины было выпущено более 50 ракет различных типов. Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны ВСУ. Россия возобновляет пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применяет дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства этой страны.

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