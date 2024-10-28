Россия продолжает накапливать средства воздушного нападения.

Российские захватчики могут готовить массированный ракетный обстрел Украины на период осеннего похолодания. Об этом генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал в эфире информационного марафона "Единые новости":

"Что касается средств воздушного нападения, за последние времена мы не видим массированного применения ракетного вооружения. Они его накапливают. Возможно готовят на более холодные осенние времена для того, чтобы более эффективно влиять на морально-психологическое состояние наших граждан и на экономику".

Отдельно он высказал мнение, что с учетом того, что Израиль нанес удары по иранским объектам производства баллистических ракет и беспилотных аппаратов, составляющих этих вооружений, Ирану теперь надо восстанавливать собственные запасы, а не продавать в Россию.

Видео дня

"Это, возможно, косвенно, но не сразу будет влияние по уменьшению (воздушных атак - УНИАН)", - сказал Романенко.

Россияне накапливают ракеты - что известно

Как сообщал УНИАН, предыдущее массированное комбинированное ракетно-дроновое нападение российские захватчики совершили в начале сентября.

В последнее время участились российские удары на суда, которые перевозят украинское зерно.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко убежден, что российские захватчики накапливают ракеты для нанесения массового удара по территории Украины. Максимально, ракетный залп россиян может составлять 120-150 ракет, но вопрос заключается в том, разделят ли они эти ракеты на несколько воздушных атак.

Вас также могут заинтересовать новости: