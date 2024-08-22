Россияне имеют привычку приурочивать массированные обстрелы к определенным датам.

Капитан запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил, что Соединенные Штаты Америки располагают информацией о подготовке россиянами массированных обстрелов Украины в ближайшие дни

"Действительно, американцы не дают часто заявлений о массированных обстрелах территории Украины, впрочем, если они уже предупреждают, то к этому следует отнестись очень серьезно. Для этого действительно есть основания. Примером этому являются их предупреждения накануне вторжения России в феврале 2022 года. Тогда президент Джо Байден чуть ли не в прямом эфире говорил, чтобы мы смотрели на Гостомель. Поэтому, думаю, что информация о возможных обстрелах территории Украины в дни празднования Дня независимости у них есть. Они анализируют активность и подготовку стратегических сил РФ. Поэтому, к предостережениям американцев следует отнестись серьезно", - пояснил Рыженко в эфире "Еспресо".

Он призвал граждан в ближайшие дни реагировать на сигналы воздушной тревоги. По словам капитана запаса, захватчики имеют определенную привычку приурочивать массированные обстрелы к определенным датам.

Видео дня

"Очень хорошо, что в последнее время мы немало потрепали стратегические силы РФ. Имею в виду уничтоженные самолеты МиГ-31. Поскольку, система ПВО, которые способны перехватывать ракеты "Кинжал" у нас немного. Но все же угроза остается очень высокой. Россияне имеют какую-то определенную фобию приурочивать массированные обстрелы к определенным датам. Поэтому, удары в эти дни очень вероятны. К тому же подтверждением этого является и то, что массированных обстрелов территории Украины не было относительно давно", - подытожил Рыженко.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в течение прошлой недели более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА различных типов применили россияне против наших городов и сел.

"Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целенаправленный российский террор", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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