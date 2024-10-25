Максимально, ракетный залп россиян может составить 120-150 ракет, но вопрос заключается в том, разделят ли они эти ракеты на несколько воздушных атак.

Российские захватчики накапливают ракеты для нанесения массового удара по территории Украины. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Мусиенко отметил, что россияне изготавливают и накапливают ракеты.

"Санкции не заблокировали в полной мере их производство. И... в ближайшее время вряд ли удастся [заблокировать производство] в полной мере. Потому Украина настаивает на санкциях и показывает партнерам начинки этих ракет, и все видят, но шаги делаются медленно [по предотвращению попадания в Россию компонентов для производства ракет из третьих стран - УНИАН]", - сказал Мусиенко.

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При этом, нет информации, что у России возник серьезный кризис с производством ракет.

"У врага все готово для того, чтобы наносить удары. И почему они их не наносят - это вопрос другой. Он видимо исключительно не касается военной плоскости. Возможно у Путина есть какие-то другие расчеты, мотивации. Но то, что они готовятся, самолеты постоянно летают на Оленью, разгружают ракеты, перемещается российская баллистика по территории России - это тоже заметно... Это может свидетельствовать об их накоплении", - сказал Мусиенко.

При этом, он отметил, что Украина тоже накапливает возможности для отражения ракетных атак и ожидает поступлений систем ПВО от партнеров.

Эксперт считает, что на сегодня залп ракет на уровне 100-110 единиц - это максимум, который захватчики могут накопить.

"Вообще он расценивается от 120 до 150 ракет, максимальный. В зависимости от того, будет ли враг считать необходимым использовать их все за две-три атаки, или он их разделит на четыре, на пять...", - сказал Мусиенко.

Ракетные атаки оккупантов

21 октября авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что на аэродроме в Оленьей у россиян уже снаряжены ракетами 9 самолетов Ту-95МС, а на аэродроме Энгельс-2 - еще 5 самолетов. Также оккупанты могут использовать три МиГ-31К с ракетами "Кинжал", а также ОТРК "Искандер-М" и корабли с ракетами "Калибр".

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