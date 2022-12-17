Они опасаются из-за уязвимости временно оккупированного полуострова.

Российские оккупанты изменили место, откуда совершают запуски иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине. Они переместились с Крыма в Краснодарский край по двум причинам.

Выводами об этом поделились в британской разведке. Эксперты опубликовали свежий отчет о военной ситуации, который касается вчерашней массированной атаки рашистов. Они считают, что 16 декабря оккупанты пытались наносить удары как ракетами, так и иранскими БПЛА. Последние взлетали из Краснодарского края.

"Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма. Изменение места запуска, вероятно, связано с российскими опасениями по поводу уязвимости Крыма, в то время как это также удобно для пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в России — Астрахани", — добавили в британской разведке.

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Массированная атака по Украине 16 декабря

Обстрел начался примерно в 8:30 утра. По данным от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, рашисты выпустили 76 ракет, 60 из которых удалось сбить.

Оккупанты целились преимущественно в объекты энергетической инфраструктуры. Удары нанесли по девяти из них, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате возникли проблемы со светом в Харьковской, Днепропетровской и других областях. А в Киеве остановилось метро почти на сутки.

Энергетики сумели восстановить подачу электричества в большинстве регионов. Это касается и столицы, где уже курсирует метро.

В Кривом Роге враг попал в многоэтажное здание. Из-за атаки погибли четверо человек, включая семейную пару с малышом в возрасте 1,5 года.

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