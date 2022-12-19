Это означает, что обычные графики отключений не работают.

В Киеве ввели экстренные отключение света после массированного удара России по столичной инфраструктуре, говорится на сайте YASNO.

Это означает, что обычные графики отключений не работают до восстановления ситуации в энергосистеме.

"Внимание! Применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - предупреждают энергетики.

Массированный удар по Киеву 19 декабря

Около 2: 00 в Киеве раздалась воздушная тревога, после чего следовали взрывы в столице. В 5:34 воздушная тревога повторилась.

По данным местных властей, Киев и область были атакованы иранскими дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах.

Над Киевом удалось сбить 15 из более 20 вражеских БПЛА. Однако есть попадание в объект инфраструктуры и частные дома. Сообщается о двух пострадавших. В самой столице, к счастью, обошлось без жертв.

В ночь на 19 декабря террористы также атаковали иранскими беспилотниками Николаевскую область.

В результате массированного удара по Украине 16 декабря российские оккупанты повредили 9 объектов генерации, ухудшив положение украинской энергосистемы.

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