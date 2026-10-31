РФ повторно ударила по энергообъектам на Днепропетровщине, значительная часть жителей без света

Без электричества остаются более 200 тыс. абонентов в Днепровском, Каменском и Новомосковском районах.

Ночью россияне вновь нанесли удары по энергетическим объектам в Днепропетровской области, в результате чего было серьезно повреждено энергетическое оборудование.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК. "В частности, два объекта ДТЭК "Днепровские электросети". Один из них – тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением", – уточнили в компании.

Там добавили, что без света до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.

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"Энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько позволяет ситуация с безопасностью", – отметили в ДТЭК.

Между тем, глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа добавил, что без электричества по-прежнему остаются более 200 тыс. абонентов в Днепровском, Каменском и Новомосковском районах.

"Повторные вражеские удары по энергетике затрудняют восстановление и вызывают новые отключения", – пояснил он.

Ганжа предупредил, что энергосистема истощена вражескими атаками и остается нестабильной, поэтому любая перегрузка может привести к новым отключениям.

Ситуация в Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, из-за российской атаки на Днепр 29 октября в разных частях города пропало электричество. В городе и прилегающих населенных пунктах без электроэнергии остались более 350 тыс. абонентов.

В сообщении ДТЭК указано, что было повреждено оборудование магистральных сетей.

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