Германия изменила правила для украинских беженцев: кого могут не принять

Срок действия защиты истечет 4 марта 2028 года.

Германия продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако вновь прибывшим в страну мужчинам призывного возраста могут отказать, сообщает правительственный вестник ФРГ BGBl.

Для легализации своего пребывания и получения временной защиты мужчины призывного возраста должны подтвердить, что они легально пересекли границу Украины и не подлежат мобилизации.

Соответствующие изменения в постановление о пребывании украинцев в Германии утвердило МВД страны. Новые правила действуют с 9 октября. Аналогичные нормы утверждены на уровне всего Евросоюза.

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Временная защита украинцев за рубежом – больше новостей

Летом Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев в странах Евросоюза еще на один год, до 4 марта 2028 года. Однако отныне вновь прибывшие украинцы смогут получить статус временной защиты только при условии, что смогут подтвердить отсутствие у них проблем с ТЦК.

Доказательством этого может, в частности, служить штамп с украинской границы, подтверждающий легальный выезд из страны, или же документы, прямо подтверждающие освобождение от военной службы.

При этом в Совете ЕС подчеркивают, что новые требования к военнообязанным украинцам касаются только тех, кто впервые получает временную защиту в Европе. Лица, уже находящиеся здесь, смогут остаться, независимо от своих отношений с ТЦК.

В европейских странах, таких как Польша, Германия и Чехия, в настоящее время проживает около 6 миллионов украинских беженцев. В то же время миграционное агентство ООН прогнозирует, что этой зимой Украину может покинуть еще большее количество людей. Многие семьи могут столкнуться с трудностями в обеспечении надежного отопления, электро- и водоснабжения, говорится в заявлении.

В целом с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов почти 3,6 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами на территории Украины. Еще около 3,8 миллиона вернулись после перемещения, зачастую в поврежденные или частично разрушенные дома.

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