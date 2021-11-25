Журналисты собрали информацию о наращивании российских войск, которое вызывает обеспокоенность.

Россия снова стягивает к полигонам, которые находятся у границ Украины, военную технику. Кроме техники Кремль стягивает военных. Как отметили эксперты, количество техники и масштабы наращивания "настораживают", ведь ситуацию можно "только с натяжкой" объяснить перевооружением частей.

Об этом сообщает международная группа журналистов Conflict Intelligence Team. Они провели расследование и опубликовали фото с видео, на которых можно увидеть стягивание войск.

Журналисты сравнили количество войск, которые сейчас стягивает РФ, то количество, которое было на границе до этого. Оказалось, что сейчас речь идет о масштабах нынешней весны.

"Стоит отметить, что переброска войск, насколько мы можем судить по частоте публикации видео и спутниковым снимкам, происходит сравнительно медленнее, чем во время предыдущего кризиса. Однако если она будет происходить такими же темпами до января, а также если личный состав 41-й армии будет переброшен в Ельню, где находится ее техника (например, воздушным транспортом), то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели", - отметили аналитики.

Читайте такжеГосдеп США о рисках вторжения РФ в Украину: мы готовы к ряду непредвзятых обстоятельствРФ, судя по прогнозам экспертов, будет иметь готовность к возможному наступлению в начале следующего года. Однако журналисты считают, что Кремль не готовится к оккупации новых территорий Украины. Россия может готовиться к учениям "БАРС", которые уже прошли в Южном военном округе, а 22 ноября они начались в Западном округе.

"Фактически "БАРС" (также используется термин "мобилизационный людской резерв") представляет собой не усиление существующих частей, как это происходит во время мобилизации, а создаваемые в настоящее время на контрактной основе структуры территориальной обороны. Вопреки оценкам американской разведки, логичнее было бы предположить, что в качестве оккупационных сил могли бы быть использованы военная полиция и Войска национальной гвардии, однако признаков переброски этих частей мы пока не замечали", - добавила международная группа журналистов.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В Кремле это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

Читайте такжеВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе: момент попал на видеоВ начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

25 ноября в Кремле назвали условие нападения на Украину. На фоне возможного наступления России в США предлагают увеличить военную помощь нашей стране.

Автор: Полина Кузенко