Разведданные США и Британии подтверждают перемещение войск РФ в сторону границы Украины.

Сенаторы США Роб Портман и Джин Шахин настаивают на увеличении поставок вооружения Украине из-за рисков вторжения России.

Об этом сообщает Politico.

Речь идет об увеличении военной помощи, предусмотренной оборонным бюджетом США, на 50 миллионов долларов: то есть с 300 до 350 миллионов долларов и 125 вместо 75 миллионов долларов, что пойдут на летальное оружие Украине.

Читайте такжеЗеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Дудой: что обсудили"Я настоятельно призываю Администрацию оказать дальнейшую помощь в форме средств противовоздушной обороны – жизненно необходимых для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника – Украину – в это время", – сказал Портман в среду.

Отвечая на вопрос о передаче большого количества вооружения, американский чиновник сказал, что США "продемонстрировали, что Соединенные Штаты готовы использовать ряд инструментов для противодействия вредным действиям России, и мы без промедлений воспользуемся этими и другими инструментами в будущем".

Как писал УНИАН, ранее Канада допустила усиление военной помощи Украине.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская