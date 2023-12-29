В Киеве из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

Известно уже о 19 погибших и более 130 раненых людях в результате массированного удара России по Украине.

Как сообщает Национальная полиция в Telegram-канале, по состоянию на 13:00 известно о гибели 18 мирных людей, 132 ранены. Полицейские документируют последствия массированного удара армии РФ по Украине.

"По состоянию на 13:00 зафиксировано 51 вражеский обстрел. В результате атаки врага повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские вместе со спасателями и нацгвардейцами ликвидируют последствия атаки врага, оказывают помощь людям", - говорится в сообщении.

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Так, в результате обстрела российскими захватчиками города Днепр пять человек погибли и 28-получили ранения. Среди погибших - ребенок и полицейский.

В Харьковской области три человека погибли, а еще 13 мирных жителей получили ранения. В Запорожской области в результате ракетных ударов российской армии были повреждены многоэтажный дом, АЗС и гаражный кооператив. Четыре человека погибли, 12 ранены.

Кроме того, в Одесской области погибли два человека, 27 - получили ранения в результате попаданий в жилые дома. Под завалами могут находиться люди.

"На Львовщине в результате ракетных ударов поврежден многоквартирный дом и гражданская инфраструктура. Повреждены 13 жилых домов, здания двух учебных заведений, а также транспортные средства. В результате российских обстрелов один человек погиб, 24 - были ранены", - сообщили в полиции.

В Киеве погибли четыре человека, 22-травмированы. Также ранение получил один человек в Киевской области.

"Всего повреждено 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школу, церковь, ТРЦ, роддом", - отметили в полиции.

В то же время позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 14:30 в Киеве, в результате ракетного удара погибли три человека, а пострадало – 29.

Впоследствии в КГВА уточнили, что спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего. "Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до четырех. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Масштабный удар по Украине

Российские захватчики запустили по Украине 158 воздушных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Россия своим циничным массированным запуском ракет по Украине спровоцировала посла США Бриджит Бринк сделать жесткое заявление о предоставлении финансовой помощи Киеву в 2024 году.

Она подчеркнула, что миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Бринк подчеркнула, что Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году.

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