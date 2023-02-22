Утром в среду, 22 февраля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Как сообщает мониторинговая группа "Беларуські Гаюн", в 09:00 в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Чуть ранее, в 08:30 на аэродроме взлетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У.
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Информации о запуске ракет в открытых источниках по состоянию на 09:20 нет.
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Напомним, по данным пресс-центра Сил обороны юга, в Черном море не зафиксированы российские ракетоносители на боевом дежурстве.