Для выхода на боевой курс и запуска ракет российской корабельной группировке достаточно два-три часа.

В Черном море в настоящее время не зафиксированы российские ракетоносители на боевом дежурстве.

"В настоящее время в море ситуация остается стабильной... Ракетоносителей на боевом дежурстве не зафиксировано", - сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

При этом Гуменюк подчеркнула, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским войскам достаточно два-три часа.

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"И это может произойти в любое время... Они уже находятся в пунктах базирования и снаряжаются, поэтому могут выйти на боевое дежурство в любой момент", - сказала глава пресс-центра Сил обороны юга.

Она также добавила, что сейчас наблюдается штормовая погода, которая не способствует пребыванию корабельной группировки в открытом море.

"Но все же (погода - УНИАН) не критична, чтобы они там не появились, поэтому надо учитывать эту угрозу и понимать, что они могут быть очень быстро использованы", - добавила Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года предварительно составили более 144 тысяч человек личного состава.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по зенитно-ракетным комплексам.

Тем временем войска РФ продолжают наступать на пяти направлениях.

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