Истребитель способен нести гиперзвуковые ракеты.

В пятницу, 3 февраля, во всех областях Украины во второй раз объявляли воздушную тревогу.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларуські Гаюн", в 16:30 в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В Киевской городской государственной администрации призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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"Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и оставайтесь в укрытии до отбоя!" - говорится в сообщении КГГА.

Обновлено. В 17:36 российский истребитель МиГ-31К приземлился на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

В 17:18 по областям начали давать отбои воздушной тревоги, хотя информации о посадке истребителя на этот момент не было.

Стоит отметить, что масштабная воздушная тревога 3 февраля по всей Украине была объявлена дважды. Первый раз она также была связана со взлетом российских истребителей МиГ-31К в Беларуси.

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