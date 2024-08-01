Сейчас части ракеты транспортировали на спецполигон и уничтожили.

В Киеве в одном из прудов обнаружили остатки российской ракеты Х-101 класса "воздух - земля".

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, обломки стратегической ракеты Х-101, которые остались после российских обстрелов города, обнаружили и изъяли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС.

Эти остатки транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва. Спасатели призывают граждан, которые находят опасные остатки после российских дроновых и ракетных атак, не прикасаться к ним. Необходимо сразу сообщить о находке на номер "101" и дождаться приезда специалистов.

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Обломки ракет и дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, в июне на Киевщине после очередного российского обстрела нашли фрагменты кассетных суббоеприпасов. В сети сообщалось, что их разбросало на юге области.

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций полиции Киевщины Яна Ермоленко, такие боеприпасы могут сдетонировать от малейшего движения.

Впоследствии спасатели сообщили, что оккупанты используют шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5 для дистанционного минирования территорий.

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