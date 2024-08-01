Также в стране осудили очередную атаку россиян против украинских гражданских объектов.

В Румынии в районе Чаталкиой уезда Тулча обнаружили новые обломки российских дронов. Произошло это 31 июля в рамках поисков элементов беспилотников, которые упали на прошлой неделе на румынском берегу Дуная после российских обстрелов гражданских объектов и портовой инфраструктуры в Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.

По информации министерства, сейчас найдены фрагменты беспилотников возле населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча.

"Что касается других районов поражения, о которых в публичном пространстве упоминалось относительно возможного падения фрагментов беспилотников, таких как Никулицел или Килия, то расследование не подтвердили их присутствие. Хотим отметить, что все места, определенные как районы инцидентов, находятся за пределами населенных пунктов, где не пострадали люди или элементы инфраструктуры", - заверили в сообщении. Видео дня

В Минобороны Румынии отметили, что продолжают информировать союзнические структуры в режиме реального времени о ситуациях, которые возникли в результате атак, и остаются в постоянном контакте с ними.

"Мы также подтверждаем наш решительный сигнал об осуждении атак, осуществляемых Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - добавили в пресс-службе.

Российские обстрелы - последние новости

Как писал УНИАН, ночью 31 июля российские оккупанты совершили массированную атаку с применением дронов. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова армия РФ применила много отвлекающих БпЛА.

"Можно отметить, что на этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывчатой части. Целью было истощение и изучение систем ПВО", - пояснил он.

В свою очередь эксперт по военной связи и системам РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что в ночь на 31 июля Украину могли атаковать не "Шахеды", а их дешевая версия "Гербер".

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