Ими страна-агрессор дистанционно минирует наши территории.

Россия использует шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5, которыми дистанционно минирует нашу территорию, рассказали в ГСЧС Украины, показав фото опасного оружия.

"Внешне они похожи на небольшой мячик серебристого цвета. Своим видом могут привлекать внимание детей. Поэтому предупредите об опасности близких", - отмечают в ГСЧС.

Как сообщается, одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая.

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"Имеют большую зону поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют", - отмечают спасатели.

Они призывают быть внимательными и ни в коем случае не приближаться и не касаться взрывоопасных предметов.

"Обезвреживание ВОП - выполняют только саперы", - отмечают в ГСЧС.

На Киевщине обнаружили фрагменты кассетных боеприпасов

Как сообщал УНИАН, на Киевщине сегодня после ночной атаки РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов. Днем по сети начала распространяться информация, что кассетные боеприпасы со сбитых ракет разбросало на юге Киевской области, поэтому местных жителей просят быть осторожными и не трогать похожие предметы. В сети были распространены фото опасных предметов.

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций полиции Киевщины Яна Ермоленко, данные боеприпасы представляют угрозу жизни и здоровью человека. Они могут сдетонировать от малейшего движения.

Она подчеркнула, что категорически запрещается касаться таких предметов и передвигать их.

По информации полиции, специалисты сейчас проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов на территории области.

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