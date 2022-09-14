Эдвард Стрингер считает, что вероятность такого сценария составляет 30-40%.

Существуют 30-40% шансы, что к Рождеству в российской армии случится коллапс, и война в Украине закончится. На текущий момент нет предпосылок к перехвату инициативы оккупантами и продолжения наступательных действий.

Таким мнением в разговоре со Sky News поделился маршал Королевских ВВС Британии в отставке, бывший генеральный директор Академии обороны и генеральный директор Объединенного стратегического командования по развитию вооруженных сил Эдвард Стрингер.

"Я не думаю, что россияне смогут восстановить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и снова перейти в наступление. Так что теперь нам предстоит увидеть, как это будет развиваться на местах, и мы надеемся, что Зеленский окажется в таком положении, когда он сможет начать переговоры на выгодных условиях и, возможно, даже победить все российское вторжение в его страну", — заявил Стрингер.

Видео дня

Отставной маршал авиации также сообщил, что все войны заканчиваются переговорами. Но перед этим необходимо сформировать сильную позицию и понять, насколько открытыми оставлять дипломатические каналы. По словам Стрингера, нужно также определиться, в какой степени позволять Путину считать себя частью мировой семьи народов.

"Я всегда думал, что это [конец войны] произойдет в следующем году. Я думаю, что сейчас это [окончание войны в текущем году] возможно, и не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но сейчас возможно, что в российских вооруженных силах может произойти коллапс... речь идет о 30-40% [шансах], и это ставит под вопрос будущее Путина, путинизма, и Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как будет выглядеть мир после Путина", — подытожил Стрингер.

Напомним, согласно прогнозу военного эксперта Олега Жданова, война затянется до весны 2023 года. А в РФ еще в июне заявляли об окончании боевых действий до конца 2022-го.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: