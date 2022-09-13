По мнению юриста, у России закончились "козыри".

Сейчас россияне могут перейти в "глухую" оборону на войне против Украины. У РФ закончились "козыри", потому оккупационные войска могут взять паузу на зиму, чтобы и самим перезимовать.

Такое мнение высказал в программе "Гроші" российский юрист и правозащитник Марк Фейгин.

"Ну, какой еще (козырь остался у РФ – УНИАН) – ядерным оружием ударят? Ну, мы это уже обсуждали. И им уже ясно объяснили, что будет в случае применения тактического ядерного оружия. Я думаю, они сейчас вряд ли пойдут на такое, чтобы реально прибегнуть к ударам ядерной боеголовкой. Все возможно, но это точно не метод", – уверен Фейгин.

По его мнению, РФ может продолжить ракетные удары, насколько им будут позволять возможности, и, скорее всего, российские войска возьмут паузу:

"Подозреваю, что так оно и будет. Для чего? Чтобы перезимовать самим… Переждать, "на паузу" поставят. Это тактика, которую они займут на все месяцы холодов".

По данным Генштаба ВСУ, сейчас Россия сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области.

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