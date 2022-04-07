Оператор доставки принял такое решение после обнародования видео, на которых оккупанты отправляют домой награбленное в Украине.

Российский оператор доставки СДЭК выключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Об этом сообщает BBC News.

Журналисты обнаружили, что российский оператор экспресс-доставки грузов отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной. Решение приняли после публикации роликов с оккупантами-мародерами, которые отправляли "трофеи" домой.

Ранее украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

3 апреля проект Белорусский Гаюн опубликовал 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы в белорусском Мозыре, через которую оккупанты-мародеры отправляют краденые у украинцев вещи.

Мародеры из числа российских военных за день отправили белорусской курьерской службой в городе Мозырь более 2-х тонн вещей. Большая часть-краденое у украинцев.

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