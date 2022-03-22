Приказы бомбить жилые кварталы Мариуполя, и социально важные объекты отдавал Михаил Мизинцев.

Блокадой города Мариуполя в Донецкой области руководит генерал-полковник путинской армии Михаил Мизинцев. Именно он отдавал российским военным приказы сбрасывать бомбы на драмтеатр и бомбить роддома города, где в этот момент находились мирные жители.

Об этом рассказал советник главы украинского МВД Антон Геращенко в Telegram.

Геращенко уточнил, что Мизинцев - любимчик путина. И ранее тот уже руководил операцией в Сирии.

Сообщается, что с 2014 года Михаил Мизинцев занимал должность директора национального центра управления обороной РФ. В 2017 году ему дали звание генерал-полковника.

"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – подчеркнул Геращенко.

Напомним, в Мариуполе российские войска убили уже более 3 тысяч гражданских. Некоторых людей хоронят в братских могилах без имен.

Также УНИАН писал, что последствия уничтожения оккупантами Ирпеня, Мариуполя и Чернигова показали из космоса.

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