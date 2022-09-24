Занимавшего ранее должность замминистра обороны по тылу генерала Дмитрия Булгакова якобы перевели "на другую работу".

В России произошли перестановки в руководстве министерства обороны - теперь отвечать за материально-техническое обеспечение российской армии будет генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Об этом сообщает минобороны России.

Занимавший ранее должность замминистра обороны по тылу генерал армии Дмитрий Булгаков "освобожден от должности в связи с переходом на другую работу". При этом, куда именно переходит этот геренал, не уточняется.

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Как сообщает РБК, Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2010 года. Он отвечал за организацию материально-технического обеспечения российской армии, в частности, руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой.

Также Булгаков отвечал за воинские перевозки, эксплуатацию зданий воинских частей и прочее. В его подчинении находились Штаб материально-технического обеспечения вооруженных сил РФ, департаменты транспортного и ресурсного обеспечения минобороны, главные автобронетанковое и ракетно-артиллерийское управления минобороны и другие.

Михаил Мизинцев - что известно о "мариупольском мяснике"

Мизинцева называют "любимцем Путина". Ранее он возглавлял операцию в Сирии.

Весной 2022 года Мизинцев был назначен ответственным за блокаду города Мариуполь Донецкой области. Именно он отдавал российским военным приказы сбрасывать бомбы на драмтеатр и бомбить роддома города, где в этот момент находились мирные жители. Из-за жестокого отношения к мирным жителям за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя".

Известно, что с 2014 года Мизинцев занимал должность директора национального центра управления обороной РФ. В 2017 году он получил звание генерал-полковника.

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