Количество собственноручно выкопанных могил во дворах растет.

Мариупольцы хранят тела родных дома или на улице по 10 дней в ожидании разрешения на захоронение.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Захоронение. Очередь на получение разрешения на погребение близких составляет до 10 дней. Летом. Это время мариупольцы должны хранить тело либо дома, либо на улице в импровизированных моргах. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет. Эксгумация де-факто остановлена", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.

20 мая мэр Бойченко заявил, что оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в городе однако, не имея компетентности, это приводит к массовому прорыву труб и подтоплениям. Позже он сообщил, что россияне не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки. Из-за отсутствия водоснабжения в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний.

По данным Бойченко, в Мариуполе остается более 100 тыс. жителей. Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели около 10 тысяч мариупольцев до конца этого года.

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