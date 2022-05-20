По словам Вадима Бойченко, при невозможности провести полную эвакуацию, надо обеспечить доставку в город лекарств.

Российские оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но их непрофессиональные действия могут наделать бед.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного марафона.

"Воду, которую они сейчас пытаются восстановить, подать для Мариуполя, она реками пошла по улицам. К этому добавляется неработающая канализация. И вся эта смесь, к которой добавляются еще и захоронения, движется в сторону рек и Азовского моря, загрязняя колодцы, где жители берут воду", - сказал Бойченко.

Кроме того, отметил он, к экологической катастрофе, может добавиться еще и вспышка инфекционных заболеваний.

"И может случиться то бедствие, о котором говорят специалисты, - вспышка инфекционного заболевания: или холеры, или чумы, или дизентерии", - подчеркнул городской голова.

"Понимая это, надо делать четкую эвакуацию. Чтобы были определены зеленые коридоры, и чтобы мариупольцы имели возможность выезжать на подконтрольную часть Украины. Приглашаем всех наших международных партнеров объединиться вокруг этой цели", - призвал Бойченко.

По его словам, в случае невозможности провести полную эвакуацию, надо обеспечить доставку в город лекарств.

"Надо туда доставлять лекарства, чтобы заработали больницы, чтобы мы имели возможность сдержать массовые эпидемические заболевания. Врачи предупреждают, что эти болезни могут забрать тысячи жизней мариупольцев, которые сейчас не имеют возможности уехать из города", - добавил мэр Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, 20 мая российские захватчики завершили процесс разбора завалов драмтеатра в Мариуполе. Тела сотен погибших мирных жителей вывезли.