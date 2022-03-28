Президент отметил, что решающим для Запада для полного отключения от SWIFT и эмбарго на российскую нефть и газ является то, применит ли Россия химическое оружие.

Страны НАТО не хотят передавать нам танки и самолеты, потому что боятся России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

По его словам, из всех мировых лидеров больше всего помогает Украине британский премьер Борис Джонсон. Также Зеленский положительно отозвался о поддержке США.

А вот Германия, в свою очередь, пытается найти баланс между Украиной и Россией. "У них длительные отношения с РФ, и они смотрят на ситуацию сквозь призму экономики", - отметил Зеленский. "Они могут помочь, если будет давление внутри их страны, и они могут остановится если посчитают, что сделанного ими уже достаточно", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон не дают Украине танки, чтобы помочь победить, Зеленский сказал: "Они бояться Россию. Вот и все".

Зеленский заявляет, что РФ имеет большую огневую мощь, у россиян еще очень много военных машин, которые едут и едут. "Есть города, где так много танков, что образуются танковые пробки", - отметил он.

Также президент разочарован характером санкций, которые имеют лазейки. Он подчеркнул, что полного отключения от SWIFT и эмбарго на российскую нефть и газ нет. Решающим для Запада является то, применит ли Россия химическое оружие.

"Поставьте себя на наше место и действуйте превентивно... Мы слышим, что решение зависит от того, применит ли Россия химическое оружие. Это неправильный подход. Мы не морские свинки", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал иностранным журналистам, как он видит победу Украины в войне Россией. На вопрос, что Украине больше всего нужно от Запада, он сразу ответил, что это оружие.

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