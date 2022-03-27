Президент Франции считает, что европейцы "не воюют с российским народом".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "не будет использовать" слова американского президента Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "мясником".

По мнению Макрона, не нужно доводить до эскалации войны в Украине "ни словами, ни действиями" пишет Le Figaro.

"Цель – остановить войну, не вступая в войну. Если мы хотим сделать это, не должно быть эскалации ни на словах, ни в действиях", - сказал французский президент.

Он также отметил, что Европа больше не находится в контексте "холодной войны" между Москвой и Вашингтоном.

"Мы, европейцы, не должны подвергаться никакой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и историю. Мы не воюем с российским народом", - считает Макрон.

Президент Франции добавил, что в понедельник или вторник проведет разговор с Путиным, на котором планирует обсудить организацию эвакуации жителей из Мариуполя.

Эту операцию, отмечает Макрон, необходимо провести "как можно скорее, в ближайшие несколько дней", с участием Турции, Греции и гуманитарных организаций в сотрудничестве с украинскими властями и мэром Мариуполя.

Комментируя "цинизм российской стороны" в отношении гуманитарных коридоров президент Франции отметил, что "есть международное гуманитарное право", которого "мы намерены придерживаться".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается абсолютно трагичной, ведь оккупанты не допускают гуманитарные грузы.

По его словам, о таком "отвратительном цинизме" оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей Мариуполя и других городов Украины он будет и в дальнейшем очень подробно информировать народы других стран.

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