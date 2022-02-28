Россияне убили в Донецкой области 3 человека, в том числе одного ребенка, и ранили 32.

В Донецкой области количество раненых превысило три десятка. Ожесточенные бои идут в двух населенных пунктах.

Как сообщил Павел Кириленко, председатель Донецкой ВГА, по состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точкам на Донетчине.

"Как сообщают военные, за эти города идут бои. Работаю над предоставлением зеленого коридора - для завоза до Волновахи гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей", - отметил Кириленко.

По последней информации (за вечер 27 февраля и утро 28 февраля - по состоянию на 09:00) россияне убили в Донецкой области 3 человека, в том числе одного ребенка, и ранили 32.

"В Мариуполе 1 погибший (ребенок) и 15 раненых. В Сартане 2 погибших и 5 раненых. В Волновахе 11 раненых. В Лебединском 1 ранен", - написал Кириленко.

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