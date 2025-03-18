Люди вынуждены вывозить детей на лечение в Донецк или Таганрог.

Сейчас в оккупированном Мариуполе есть много проблем, среди которых - проблемы с питьевой водой и ограничения в медицинском обслуживании, что привело к росту смертности. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

По его словам, жизнь в Мариуполе для украинцев лучше не становится. Более того, сейчас Мариуполь - на грани новой катастрофы.

"В Мариуполе критически обмелело водохранилище и Мариуполь уже перешел на жесткий график подачи питьевой воды. А это значит, и то, что мы наблюдаем падение уровня единого водохранилища... Уже этим летом мариупольцы останутся без центрального водоснабжения. В принципе, учитывая наличие и качество тех источников, которые есть вокруг города, в самом городе - город не способен обеспечить себя водой необходимого уровня, исходя из количества людей, которые в нем живут", - сказал Андрющенко.

Видео дня

Он также рассказал, что остается проблемой медицинское обслуживание мариупольцев. В частности, в городе отсутствует детское больничное отделение. Поэтому люди вынуждены вывозить детей на лечение даже с температурой. При этом, по данным Андрющенко, ближайшие точки, где можно получить более-менее квалифицированную помощь, это Донецк, до которого 120 км, и российский город Таганрог.

Руководитель центра также отметил, что медицинский кризис приводит к высокому уровню смертности, который достигает уровня 300 человек в неделю, хотя до оккупации этот показатель был до 100 человек. В городе тогда жило полмиллиона человек, а сейчас - гораздо меньше.

"Плюс ситуация с недвижимостью. На сегодня минимум 22 тыс. мариупольцев живут в городе, где придется, потому что их жилье разрушено, демонтировано оккупантами и на сегодня физически не существует", - подчеркнул Андрющенко.

Также он рассказал, что в городе оккупанты осуществляют так называемое замещение населения. Первая волна была из жителей Средней Азии, которые все являются гражданами РФ. Но они уже "зачищены" - отправлены на фронт. На их место сейчас заезжают россияне из Москвы и Санкт-Петербурга, их значительная часть прибывает из-за ипотечного жилья и работы. В то же время коренным мариупольцам устроиться на работу становится все сложнее из-за того, что соответствующие рабочие места держат именно для россиян.

Жизнь в оккупированном Мариуполе - последние новости

Напомним, журналистка из Мариуполя, главный редактор сайта 0629 Анна Мурлыкина рассказала, что в оккупированный город украинцы возвращаются из-за больных родственников и имущества.

Она отметила, что не знает о массовом возвращении мариупольцев в оккупированный город, но ей известно о некоторых людях, которым пришлось это сделать из-за определенных обстоятельств.

Также сообщалось, что российские оккупанты придумали, как осквернить руины "Азовстали". В частности они планируют превратить уничтоженный завод "Азовсталь" в тематический парк отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: