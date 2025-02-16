Место гибели сотен защитников Украины сделают площадкой для веселья.

Российские оккупанты хотят превратить руины завода "Азовсталь" в тематический парк отдыха. Об этом сообщают информационные ресурсы мариупольских коллаборантов.

Они прямо признают, что не намерены восстанавливать разрушенное самими же оккупантами некогда главное предприятие города.

"Здесь планируется открыть "Доменную печь", позволяющую посетителям заходить внутрь на разных уровнях и знакомиться с методами металлургического производства, а также рудный двор с музеем металлургии", – рассказал главный по "туризму" в группировке "ДНР" Александр Головко.

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Планы хотят реализовать в течение 10 лет или более.

Намерения оккупантов возмутили замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, который в 2014 году принимал участие в освобождении Мариуполя от сепаратистов. В 2016-17 гг. Жорин командовал полком "Азов", который впоследствии оборонял "Азовсталь" в 2022 году.

"Тысячи гражданских трупов закатали в бетон, и построили многоэтажки, чтобы скрыть масштабы жертв. Теперь на территории завода, где проходили самые большие сражения, хотят сделать "туристический объект". Психически здоровый человек никогда не додумается из такого места сделать что-нибудь развлекательное", – отметил Жорин.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Как писал УНИАН, в оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят исторические здания и на их местах планируют построить многоэтажки. Речь идет в первую очередь об одноэтажной застройке 19 века. В 2022 году оккупанты повредили эти здания во время захвата города.

Журналистка Анна Мурлыкина, не так давно посетившая оккупированный Мариуполь, рассказала, во что его превратили россияне. Она отметила, что оккупационные власти сравняли с землей много жилых домов, исторический центр разбит вдребезги.

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